الوطنية للصحافة تشكل لجانها النوعية (أسماء)

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، اكتمال تشكيل اللجان النوعية بالهيئة.وشكلت الهيئة اللجان القانونية المعنية بصياغة مشروعات العقود والاتفاقيات التي من المخطط توقيعها بين الهيئة والأطراف المختلفة وإبداء الرأي القانوني في المشكلات التي ترد إلى الهيئة من المؤسسات، ولجنة تقييم وتطوير الأداء المهني والمعنية بمراجعة الخطوط الرئيسية للسياسة التحريرية لكل إصدار وتطوير المحتوى، والمضمون وتقييم مدى الالتزام بها وتقديم مقترحات حول آليات وسبل تطوير الأداء المهني والتحريري.كما شكلت الهيئة لجنة المتابعة والاتصال والتوزيع، والمعنية بالتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة خاصة المحليات لحل المشكلات التي تواجه المؤسسات الصحفية معها ووضع الحلول المناسبة، خاصة ما يتعلق بتراخيص إعلانات الأوت دور.وفيما يلي ننشر كامل التشكيل والاختصاصات المحالة لكل لجنة: