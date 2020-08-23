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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الوطنية للصحافة تشكل لجانها النوعية (أسماء)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:46 م
الهيئة الوطنية للصحافة
الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي
محمد جعفر
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أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، اكتمال تشكيل اللجان النوعية بالهيئة.

وشكلت الهيئة اللجان القانونية المعنية بصياغة مشروعات العقود والاتفاقيات التي من المخطط توقيعها بين الهيئة والأطراف المختلفة وإبداء الرأي القانوني في المشكلات التي ترد إلى الهيئة من المؤسسات، ولجنة تقييم وتطوير الأداء المهني والمعنية بمراجعة الخطوط الرئيسية للسياسة التحريرية لكل إصدار وتطوير المحتوى، والمضمون وتقييم مدى الالتزام بها وتقديم مقترحات حول آليات وسبل تطوير الأداء المهني والتحريري.

كما شكلت الهيئة لجنة المتابعة والاتصال والتوزيع، والمعنية بالتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة خاصة المحليات لحل المشكلات التي تواجه المؤسسات الصحفية معها ووضع الحلول المناسبة، خاصة ما يتعلق بتراخيص إعلانات الأوت دور.

وفيما يلي ننشر كامل التشكيل والاختصاصات المحالة لكل لجنة:
الوطنية للصحافة تشكل لجانها النوعية (أسماء)
الوطنية للصحافة تشكل لجانها النوعية (أسماء)
الوطنية للصحافة تشكل لجانها النوعية (أسماء)
الوطنية للصحافة تشكل لجانها النوعية (أسماء)
الوطنية للصحافة تشكل لجانها النوعية (أسماء)
الوطنية للصحافة تشكل لجانها النوعية (أسماء)

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