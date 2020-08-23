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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«عيّل» يدهس طفلًا عمره 9 سنوات في المنوفية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:26 م
الطفل
الطفل
ولاء القاضى
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شهدت قرية زنارة، التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، أمس السبت، واقعة مصرع طفل تحت عجلات سيارة كسح صرف صحي، يقودها طفل آخر مسرعًا، وذلك أثناء بث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وجرى نقل الطفل إلى الوحدة الصحية بالقرية لمحاولة إسعافه التي باءت بالفشل.

تلقى اللواء أحمد فاروق إخطارا من مأمور مركز تلا، يفيد بمصرع طفل يدعى "يوسف وليد علام" 9 سنوات، مقيم بقرية زنارة التابعة لمركز تلا، تحت عجلات سيارة كسح يقودها طفل، عمره 13 عاما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وبالانتقال والفحص تبين أن أهل المتوفى رفضوا نقله إلى المستشفى، وتم نقله للوحدة الصحية بزنارة، والكشف عليه بواسطة الأطباء ومفتش الصحة لإثبات سبب الوفاة، وتم إبلاغ مركز شرطة تلا بالواقعة.

وقال أحمد علي، أحد أهالي القرية، إن الطفل يوسف وليد علام، 9 سنوات، قد لقي مصرعه أسفل عجلات سيارة كسح صرف صحي، يقودها طفل عمره 13 عاما، وذلك بجوار منزله وفر هاربا من موقع الحادث، قبل أن يسلم نفسه لمركز الشرطة.

جرى التحفظ على الطفل قائد سيارة الكسح، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وإصدار تصريح الدفن، فيما تم دفن الجثمان في الساعات الأولى من صباح اليوم.

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