تفاصيل اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة بجامعة حلوان (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، تقريرا حول بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة في كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.وقال أحد المسئولين في الكلية، إن هناك نظاما جديدا متبعا من قبل الجامعة نظرا لظروف مواجهة فيروس كورونا المستجد، وهو لعملية تطوير الأداء لاختبارات القدرات.وأشار إلى تخصيص 9 أماكن لدفع رسوم اختبارات القدرات وهي أماكن متاحة في جميع المحافظات، وبعد الدفع يظهر كل التفاصيل الخاصة بالامتحان المكان والموعد في الكلية، وهذا يوفر وقت وجهد بشكل كبير، موضحًا أن الطالب يقوم بالتسجيل للامتحان من خلال كتابة اسمه على موقع التنسيق، وبعد ذلك يتم اتخاذ كود للطالب من موقع الجامعة المخصص.وأكد الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع الالتزام بقياس درجات الحرارة للطلاب الممتحنين وارتداء الكمامات والتباعد بين كل طالب والآخر في اللجنة الامتحانية.