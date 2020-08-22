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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دخول 50 آلية عسكرية أمريكية إلى سوريا

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:23 م
الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
وكالات
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أدخل الجيش الأمريكي رتلا يضم نحو 50 آلية عسكرية تحمل عتادا عسكريا ومواد لوجستية إلى قواعده بريف الحسكة شمال شرق سوريا، وفقا لما أفادت به وكالة "سانا" السورية الرسمية، اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية في قرية السويدية بريف الحسكة، أن "قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت رتلا مؤلفا من 50 آلية عسكرية محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية إلى الأراضي السورية قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي".

وأشارت إلى أن الرتل يضم أيضا شاحنات وصهاريج نفط وناقلات يرافقها عدد من المدرعات.

وشددت الوكالة على أن الرتل نقل هذه المعدات إلى "القواعد غير الشرعية" للجيش الأمريكي في المنطقة استمرارا لـ"خرق القوانين والمبادئ الدولية".

وصادق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أواخر العام 2019 على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا في سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء نحو 1000 عسكري لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط التي تم الاستيلاء عليها شمال شرق البلاد.

وذكرت دمشق إن قوات الجيش الأمريكي أدخلت خلال الأشهر الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر "غير الشرعية"؛ لتعزيز وجودها في منطقة الجزيرة السورية و"لسرقة النفط وغيره من ثروات وخيرات البلاد بالتعاون والتواطؤ مع أدواتها من المجموعات المسلحة والإرهابيين الذين تدعمهم في تلك المناطق".

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