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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تعلن عودة موظفي القطاع العام إلى العمل في 30 أغسطس

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:34 م
السعودية
السعودية
هبه محمد
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نقل التليفزيون الرسمي السعودي عن وزارة الموارد البشرية قولها، اليوم السبت، إن موظفي القطاع العام في المملكة سيعودون إلى مقرات عملهم اعتبارا من 30 أغسطس الجاري.

وبذلك تخفف السعودية أكثر من قيود الحركة التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال التليفزيون أيضا إن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أصدر قرارا بإقامة عدد من سباقات الهجن.

وسجلت المملكة 306370 حالة إصابة بفيروس كورونا في المجمل، بينها 3619 وفاة.

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