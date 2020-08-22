سوريا تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف «جريمة تركية» ضد الإنسانية

طالب المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، في اتصال هاتفي، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بالتدخل الفوري لوقف الجريمة التركية بحق مليون سوري في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد، وذلك مع استمرار قوات الاحتلال التركي في قطع مياه الشرب عن الأهالي.وأكد الجعفري، أن السلوك العدواني التركي بقطع مياه الشرب عن الحسكة يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، رد جوتيريش على رسالة الجعفري، إذ أكد الأول أنه سيبذل قصارى جهده مع الحكومة التركية والأطراف الآخرين لضمان الضغط لحل المسألة في أقرب وقت ممكن.كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة لمندوب دمشق أنه سيكلف مبعوثه الخاص بيدرسون، بالعمل على معالجة هذه المسألة من خلال لقائه بممثلي الولايات المتحدة وروسيا وتركيا في جنيف الاثنين المقبل.