ناقد رياضي: مباراة القمة خارج التوقعات (فيديو)

أكد الناقد الرياضي أيمن إبراهيم، إن مباراة القمة بين ناديي الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت، خارج التوقعات، موضحًا أن الأمور اختلفت آخر 5 سنوات، وأصبح هناك تنافس بين القطبين في مباريات القمة، بعد سيطرة وتفوق أكبر للأهلي قبل عام 2015.وأضاف الناقد أيمن إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن واقع القطبين في الفوز بلقاء القمة كبيرة لإرضاء جمهور كلا الفريقين، مشيرًا إلى أن مباراة القمة دائما خارج التوقعات والمستوى الفني للاعبين لم يصل ذروته.ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك في ديربي القاهرة، ضمن الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وتقام المباراة بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، ويدخل فريق الزمالك صاحب المباراة وهو في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 39 جمعها في 20 مباراة وبفارق كبير نسبيًا عن خصمه القادم الأهلي المتصدر برصيد 56 نقطة جمعها في 20 مباراة.