لجنة «قوام تربية كفرالشيخ»: الشفة الأرنبية تمنع أحمد عمر من دخول الكلية

قال رئيس لجنة القوام بكلية تربية رياضية في جامعة كفر الشيخ الدكتور وجيه سكر، إن اللجنة معنية ببحث تشوهات القوام من عدمه بشكل عام، مشيرا إلى أن الكلية تختار أفضل المتقدمين، وأي لجنة اختبارات لديها الحق في القبول والرفض.وأضاف «سكر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة «النهار» أنه تحدث مع الطالب أحمد عمر، الذي يعاني من تشوه في الشفاه، عن شفته على انفراد، مؤكدا أن الشفة الأرنبية تمنع أي شخص من الالتحاق بالكلية لأنها تعتبر من التشوهات القوامية.وأكد أن اللجنة مطالبة بقبول طالب من الناحية القوامية أثناء الثبات وأثناء الحركة وألا يكون به أي تشوهات سواء عيوب خلقية أو غير خلقية، وأحمد عمر طلب استكمال الاختبارات رغم رسوبه في لجنة القوام، لذلك أبلغه أن الطالب الذي يتم رسوبه في لجنة لا نستطيع أن يستكمل باقي الاختبارات.