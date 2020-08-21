مجلس الدولة يتلقى 23 طعنا على انتخابات الشيوخ في يومين

استقبلت المحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، 11 طعنا جديدا على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ. وبذلك تكون المحكمة تلقت 23 طعنا حتى الآن، حيث أنها تلقت ظهر اليوم 7 طعون، بالإضافة إلى 5 آخرين مقامين أمس فى اليوم الأول لاستقبال التظلمات على إعلان النتيجة.وتفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم خلال مؤتمر صحفي النتائج النهاية لانتخابات مجلس الشيوخ، وفوز 74 مرشحًا على النظام الفردي، وإجراء الإعادة لحسم 26 مقعدًا، فيما فازت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ100 مقعد مخصصة للقوائم.وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، خارج مصر يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتنطلق الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة اعتبارًا من أمس الخميس.