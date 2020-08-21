مجلس الدولة يتلقى 23 طعنا على انتخابات الشيوخ في يومين
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:22 م
عماد سليمانطباعة
استقبلت المحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، 11 طعنا جديدا على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ. وبذلك تكون المحكمة تلقت 23 طعنا حتى الآن، حيث أنها تلقت ظهر اليوم 7 طعون، بالإضافة إلى 5 آخرين مقامين أمس فى اليوم الأول لاستقبال التظلمات على إعلان النتيجة.
وتفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم خلال مؤتمر صحفي النتائج النهاية لانتخابات مجلس الشيوخ، وفوز 74 مرشحًا على النظام الفردي، وإجراء الإعادة لحسم 26 مقعدًا، فيما فازت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ100 مقعد مخصصة للقوائم.
وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، خارج مصر يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتنطلق الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة اعتبارًا من أمس الخميس.
وتفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم خلال مؤتمر صحفي النتائج النهاية لانتخابات مجلس الشيوخ، وفوز 74 مرشحًا على النظام الفردي، وإجراء الإعادة لحسم 26 مقعدًا، فيما فازت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ100 مقعد مخصصة للقوائم.
وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، خارج مصر يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتنطلق الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة اعتبارًا من أمس الخميس.