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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حازم الجندى: وقف إطلاق النار فى ليبيا انتصار للدبلوماسية المصرية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:01 م
حازم الجندي
حازم الجندي
إسلام نصير
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أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن قرار وقف إطلاق النار في ليبيا يسهم في حقن دماء أبناء الشعب الليبي ووقف الحرب الدائرة منذ عام ٢٠١١.

وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن وقف إطلاق النار يتوافق مع الدعوات المصرية والاستراتيجية التي تتبناها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي كان آخرها إطلاق مبادرة إعلان القاهرة لوقف الحرب المشتعلة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تسعى لإيجاد حلول سلمية لإنهاء الصراع الدائر والذي دفع ثمنه أبناء الشعب الليبي أنفسهم وليس لها أي مطمع خلف جهودها لدعم إنهاء الصراع المسلح بخلاف الدول الأخرى التي تعمل لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب الشعب الليبي.

وشدد المهندس حازم الجندي، على أن الموقف التركي وموقف حكومة الوفاق الليبية من إعلان وقف إطلاق النار والذي رحب به على خلاف جميع مواقفهما السابقة الرافضة لأي محاولات لوقف القتال يأتي انتصارا للدبلوماسية والسياسة الخارجية المصرية، حيث كانت مصر حاسمة في التعامل مع التجاوزات التركية داخل الأراضي الليبية والتي كانت تهدد الأمن القومي المصري.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، أبناء الشعب الليبي ومؤسساته الوطنية بضرورة حل الميليشيات ونزع سلاحها والعمل على دعم إقامة مؤسسات الدولة الوطنية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تضمن تمثيلا مناسبا لجميع أطياف الشعب الليبي.

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