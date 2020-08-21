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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«اتفقوا معاه على 5 جنيهات».. قصة التنمر على شاب من ذوى الاحتياجات (فيديو وصور)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:47 م
وائل محمد
وائل محمد
آية سالم
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"الكلب نهش مناطق حساسة في جسمي".. هكذا بدأ الشاب الأربعيني وائل محمد من ذوي الاحتياجات الخاصة- صاحب واقعة التنمر في إمبابة- حديثه مع "الدستور" يروي كواليس ما حدث له أثناء تواجده في أحد محال الحلاقة.

قال وائل محمد المجني عليه: "خلال تواجدى في محل الحلاقة تفاجأت بوجود كلب شرس فضل يعض في جسمي بأمر من صاحبه، وأنا أصلا بخاف من الكلاب وعمرى ما لعبت معاهم. وصوّر أحدهم الواقعة". وأضاف: "دخلت في نوبة من البكاء والصراخ عندما شاهدت فيديو للواقعة منتشرا على السوشيال ميديا".

والتقطت والدته صباح حسين الحديث قائلة: "لم أتحمل رؤية ابني في هذا المشهد، وفقدت النطق لمدة يومين بعدما شاهدت الفيديو"، مضيفة: "ابني بيخاف من خياله وهما استغلوا خوفه دا".

واستكملت: "لم يتم إخبارى بالواقعة سوى من قسم الشرطة بعد أن تم القبض على المتهمين وبدأت التحريات في الواقعة"، لافتة: "إحنا معملناش محضر الحكومة هي اللي اتحركت من نفسها فور انتشار الفيديو على السوشيال ميديا".

من ناحيته، أوضح كريم محمد شقيق المجني عليه أن أهالى الجناة بدأوا في ترويج العديد من الشائعات والتشهير بهم.

"كان هزار واتقلب بجد" بهذه الكلمات أوضح أحد جيران الشاب المعتدي عليه، قائلا إنهم أصدقاء واعتادوا على التصوير سويا إلا أن تداول الفيديو هو ما أثار ضجة عبر وسائل التواصل لكنه كان على سبيل الهزار.

وفي المقابل، قال وليد سعيد والد أحد المتهمين، إن المجني عليه وائل لديه قناة على يوتيوب تحت اسم "وائل كبينه"، واعتاد نشر فيديوهات المزح والهزار مع مختلف شباب المنطقة عليها، موضحا أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أنه معاق ذهنيا ليس له أساس من الصحة.

وأضاف: أن الواقعة تم تصويرها ورفعه على السوشيال ميديا بناء على رغبة المجني عليه بمقابل مادي "خمسة جنيهات"، موضحا أن الكلب الموجود لديهم للحراسة ولديه بطاقة وتطعيمات تدل على أنه غير مؤذي ولم يسبق له أن اعتدى على أي شخص.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يتعرض للتنمر والتعنيف والتخويف باستخدام كلب شرس من قبل أكثر من شخص داخل محل حلاقة، ما أثار حالة من الغضب والاستياء الشديدين على منصات السوشيال ميديا.
وائل محمد
«اتفقوا معاه على 5 جنيهات».. قصة التنمر على شاب من ذوى الاحتياجات (فيديو وصور)
«اتفقوا معاه على 5 جنيهات».. قصة التنمر على شاب من ذوى الاحتياجات (فيديو وصور)
«اتفقوا معاه على 5 جنيهات».. قصة التنمر على شاب من ذوى الاحتياجات (فيديو وصور)
«اتفقوا معاه على 5 جنيهات».. قصة التنمر على شاب من ذوى الاحتياجات (فيديو وصور)
«اتفقوا معاه على 5 جنيهات».. قصة التنمر على شاب من ذوى الاحتياجات (فيديو وصور)
«اتفقوا معاه على 5 جنيهات».. قصة التنمر على شاب من ذوى الاحتياجات (فيديو وصور)
«اتفقوا معاه على 5 جنيهات».. قصة التنمر على شاب من ذوى الاحتياجات (فيديو وصور)
وائل محمد
«اتفقوا معاه على 5 جنيهات».. قصة التنمر على شاب من ذوى الاحتياجات (فيديو وصور)
«اتفقوا معاه على 5 جنيهات».. قصة التنمر على شاب من ذوى الاحتياجات (فيديو وصور)
«اتفقوا معاه على 5 جنيهات».. قصة التنمر على شاب من ذوى الاحتياجات (فيديو وصور)
«اتفقوا معاه على 5 جنيهات».. قصة التنمر على شاب من ذوى الاحتياجات (فيديو وصور)
«اتفقوا معاه على 5 جنيهات».. قصة التنمر على شاب من ذوى الاحتياجات (فيديو وصور)
«اتفقوا معاه على 5 جنيهات».. قصة التنمر على شاب من ذوى الاحتياجات (فيديو وصور)
«اتفقوا معاه على 5 جنيهات».. قصة التنمر على شاب من ذوى الاحتياجات (فيديو وصور)

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