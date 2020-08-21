«المؤتمر»: حل أزمة ليبيا هزيمة ساحقة لأعداء الوطن العربي

قال حسام مرسى، عضو الهيئة العليا لحزب "الموتمر" إن قرار فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في ليبيا، جاء انتصارًا لرؤية واتفاق "إعلان القاهرة" الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم القضية والعمل على حلها سياسيًا بعيدًا عن الصراعات المسلحة، مؤكدًا على رؤية مصر في الحفاظ على أمن واستقرار البلدين مصر وليبيا سويًا.وأوضح "مرسي" - في بيان اليوم الجمعة - أن حل القضية الليبية واستقرارها هزيمة ساحقة لكل إعداء الوطن العربي عامة ومصر خاصة، مؤكدًا أن هناك جهات ودول كثيرة تريد ومازالت تريد اشغال نار الصراعات المسلحة في ليبيا لتظل الفوضى بمنطقة الشرق الأوسط عامة لتهديد استقرار مصر والدول العربية.اختتم أن الدولة المصرية أكثر حرصا على تحقيق الاستقرار في الأراضي الليبية، وبذلت جهدا كبيرا لهذا الغرض، متمنيًا إجراء انتخابات شفافة يكون صاحب القرار بها هو الشعب الليبي العربي بعيدًا عن أي تدخل خارجي، لإنهاء هذه القضية للابد.