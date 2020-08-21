«المؤتمر»: حل أزمة ليبيا هزيمة ساحقة لأعداء الوطن العربي

«المؤتمر»: حل أزمة ليبيا هزيمة ساحقة لأعداء الوطن العربي
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:16 م
إسلام نصيرطباعة
قال حسام مرسى، عضو الهيئة العليا لحزب "الموتمر" إن قرار فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في ليبيا، جاء انتصارًا لرؤية واتفاق "إعلان القاهرة" الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم القضية والعمل على حلها سياسيًا بعيدًا عن الصراعات المسلحة، مؤكدًا على رؤية مصر في الحفاظ على أمن واستقرار البلدين مصر وليبيا سويًا.
وأوضح "مرسي" - في بيان اليوم الجمعة - أن حل القضية الليبية واستقرارها هزيمة ساحقة لكل إعداء الوطن العربي عامة ومصر خاصة، مؤكدًا أن هناك جهات ودول كثيرة تريد ومازالت تريد اشغال نار الصراعات المسلحة في ليبيا لتظل الفوضى بمنطقة الشرق الأوسط عامة لتهديد استقرار مصر والدول العربية.
اختتم أن الدولة المصرية أكثر حرصا على تحقيق الاستقرار في الأراضي الليبية، وبذلت جهدا كبيرا لهذا الغرض، متمنيًا إجراء انتخابات شفافة يكون صاحب القرار بها هو الشعب الليبي العربي بعيدًا عن أي تدخل خارجي، لإنهاء هذه القضية للابد.
وأوضح "مرسي" - في بيان اليوم الجمعة - أن حل القضية الليبية واستقرارها هزيمة ساحقة لكل إعداء الوطن العربي عامة ومصر خاصة، مؤكدًا أن هناك جهات ودول كثيرة تريد ومازالت تريد اشغال نار الصراعات المسلحة في ليبيا لتظل الفوضى بمنطقة الشرق الأوسط عامة لتهديد استقرار مصر والدول العربية.
اختتم أن الدولة المصرية أكثر حرصا على تحقيق الاستقرار في الأراضي الليبية، وبذلت جهدا كبيرا لهذا الغرض، متمنيًا إجراء انتخابات شفافة يكون صاحب القرار بها هو الشعب الليبي العربي بعيدًا عن أي تدخل خارجي، لإنهاء هذه القضية للابد.