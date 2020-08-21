«معًا لتطوير العشوائيات»: مشروع «السلام» يضم 4416 وحدة سكنية

قال المهندس أحمد إسلام، استشاري مشروع "معًا لتطوير العشوائيات" إن المشروع بمدينة السلام، يضم 184 عمارة أى 4416 وحدة سكنية، لافتًا إلى أن العمارة الواحدة تتكون من أرضى و5 أدوار، وداخل المدينة مسجد وكنيسة ومدرسة ومركز ثقافي، ودار أيتام ورعاية مسنين وفى الفترة المقبلة سيكون هناك مول تجاري.وأضاف المهندس أحمد إسلام، خلال لقائه على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن المدينة هنا متكاملة وكل مواطن سيأتى سيجد جميع احتياجاته، مشيرًا إلى أن كل مواطن على حسب حرفته سيسكن بجوار الورشة التى سيعمل بها، وأكد أن الدولة تقوم بتوفير كل شئ للمواطنين.وأشار إلى أن الوحدات التي سيستلمها المواطنين منها غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة، وأكد أن الدولة تقوم بتجهيز الشقق بالأجهزة والمفروشات، منوهًا بأنهم يعملون فى المشروعات رغم انتشار فيروس كورونا، ولكن الجميع يلتزم بالتدابير الاحترازية.