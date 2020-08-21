رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طارق فهمى: تحديد موعد انعقاد «الشيوخ» بدعوة من رئيس الجمهورية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:38 م
الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي
عائشة حسن
طباعة
قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن استحقاق مجلس الشيوخ يتم عقب الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لإجراء الانتخابات واستيفائها بصورة كاملة، مشيرًا إلى أن تحديد موعد انعقاد مجلس الشيوخ سيكون خلال مدة شهر واحد من الآن، متوقعًا أن انعقاده لن يكون قبل أكتوبر المقبل.

وكشف فهمي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن الخطوات التي تسبق إعلان موعد انعقاد مجلس الشيوخ وجلساته، مشيرًا إلى أنه يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية التصويت، ثم تُجرى جولة الإعادة على المقاعد الفردية والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمرها لإعلان نتائج الجولة الأولى، وبعد جولة الإعادة يتم الإعلان بشكل نهائي عن نتائج الانتخابات في هذا الاستحقاق، وبعدها وفي غضون أسبوع يعلن رئيس الجمهورية تعيين الـ100 عضو، وفقًا لنص قانون مجلس الشيوخ، والذي نص على أن لرئيس الجمهورية الحق في تعيين 100 عضو من أعضاء مجلس الشيوخ والمقرر أعضاؤه بـ300 عضو.

ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أنه بعد انتهاء الرئيس من إعلان المعينين في هذا المجلس الجديد، يقوم بعدها بالدعوة للانعقاد، وبدء جلسات مجلس الشيوخ وهذا لا يستغرق أسبوعًا على الأكثر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

موعد عودة الطيران الدولى فى السعودية

بعد «ترند وكالة البلح».. 4 نصائح قبل شراء الملابس منها

غرق العوامة السياحية «جولدز جيم» بالكامل في الدقي

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 15 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

مصطفى محرم: كتبت 25 حلقة من مسلسل «محمد فوزى».. وتامر حسنى أبرز المرشحين للبطولة

منوعات

هل يرتبط خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بأنماط النوم؟

المشي والسباحة يقللها.. الكعب العالى يفاقم أعراض الدوالى

تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات 2020

موعد عودة الطيران الدولى فى السعودية

مقالات الرأي
ماجد حبته
مستشفى الكبد المصرى
د. محمد عفيفي
مصر والبحر الأحمر
مدحت بشاى
ورود الإبداع لا تزهر فى العتمة
جمال طه
المبادرة الأمريكية للتسوية فى ليبيا
المزيد

الثقافة

الليلة.. محمد الحلو ونجوم الأوبرا على مسرح النافورة

لقاء مفتوح عن «المشروعات القومية» بملتقى الهناجر.. اليوم

«مقتنياته تتخطى 170 مليار دولار».. 32 عامًا من إغلاق «متحف الجزيرة»

إبراهيم عبد المجيد ينتهى من «ممرات الخوف»