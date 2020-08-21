طارق فهمى: تحديد موعد انعقاد «الشيوخ» بدعوة من رئيس الجمهورية

قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن استحقاق مجلس الشيوخ يتم عقب الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لإجراء الانتخابات واستيفائها بصورة كاملة، مشيرًا إلى أن تحديد موعد انعقاد مجلس الشيوخ سيكون خلال مدة شهر واحد من الآن، متوقعًا أن انعقاده لن يكون قبل أكتوبر المقبل.وكشف فهمي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن الخطوات التي تسبق إعلان موعد انعقاد مجلس الشيوخ وجلساته، مشيرًا إلى أنه يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية التصويت، ثم تُجرى جولة الإعادة على المقاعد الفردية والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمرها لإعلان نتائج الجولة الأولى، وبعد جولة الإعادة يتم الإعلان بشكل نهائي عن نتائج الانتخابات في هذا الاستحقاق، وبعدها وفي غضون أسبوع يعلن رئيس الجمهورية تعيين الـ100 عضو، وفقًا لنص قانون مجلس الشيوخ، والذي نص على أن لرئيس الجمهورية الحق في تعيين 100 عضو من أعضاء مجلس الشيوخ والمقرر أعضاؤه بـ300 عضو.ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أنه بعد انتهاء الرئيس من إعلان المعينين في هذا المجلس الجديد، يقوم بعدها بالدعوة للانعقاد، وبدء جلسات مجلس الشيوخ وهذا لا يستغرق أسبوعًا على الأكثر.