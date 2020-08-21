تامر حسنى يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لوالده

طمأن النجم تامر حسني جمهوره على والده، وذلك بعد انتشار العديد من الشائعات خلال الساعات الماضية حول تدهور حالته الصحية ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.وكتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام": "الوالد بخير الحمد لله هو تعبان من فترة والحمد لله هو أحسن دلوقتي واللي اتكتب في المواقع بناءً على فهم خاطئ غير مقصود طبعا بسبب صورة قديمة تم نشرها أمس من ولاد الحلال وبشكر كل الناس وكل الصحافة اللي اهتمت واللي صلحوا الخبر".وفي سياق مختلف، انتهى تامر حسني والمطرب محمود العسيلي من تصوير كليب جديد في الساحل الشمالي خلال الأيام الماضية من أجل طرحه خلال الأسابيع القادمة، وستكون هي الأغنية الأولى من ألبوم تامر الجديد الذي انتهى من تسجيله قبل أسبوعين من الآن.