نيللي كريم ضيفة شرف في فيلم «30 مارس»

يواصل فريق عمل فيلم "30 مارس"، الذي يخوض بطولته الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد الفيشاوي، تصوير مشاهد العمل على قدم وساق، ومن المقرر الانتهاء منه خلال منتصف شهر سبتمبر المقبل.وتظهر الفنانة نيللي كريم في أحد مشاهد الفيلم كضيفة شرف، حيث يعتمد الفيلم على ظهور أكثر من فنان كضيف شرف ضمن الأحداث.فيلم "30 مارس" بطولة خالد الصاوي، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، أحمد خالد صالح، إنجي المقدم، محمد علي رزق، محمد جمعة، ومن تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.يذكر أن نيللي كريم شاركت آسر ياسين بطولة مسلسل "بـ100 وش"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وهو من تأليف أحمد وائل وعمر الدالي، وإخراج كاملة أبوذكرى.