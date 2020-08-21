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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الأرصاد» توضح طقس اليوم: ارتفاع فى الحرارة والرطوبة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:28 ص
ارتفاع الحرارة
ارتفاع الحرارة
نوران إمام
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم الجمعة، ستشهد ارتفاعًا طفيفًا، وسيسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح المعتدلة، فيما تشهد السواحل الغربية طقسًا معتدلًا، فيما يكون الطقس مائلًا للحرارة مع رياح معتدلة على السواحل الشرقية، وستشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا مائلًا للحرارة مصاحبًا لشبورة مائية صباحًا مع نشاط بالرياح المعتدلة.

وأضاف شاهين، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن الرطوبة ستصل نسبتها الكبرى لـ80% والصغرى 28%، على عكس ما ساد بالأسبوع الماضي، والذي شهد انخفاضًا، بينما سيشهد شمال الصعيد طقسًا حارًا وتشهد سيناء وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة ونشاط الرياح المعتدلة مع احتمالية سقوط أمطار بحلايب وشلاتين بنسبة 20%.

أما عن طقس الليل، أكد "شاهين" أن القاهرة الكبرى والوجه البحري خاصة سيشهد طقسًا معتدلًا، والسواحل الشمالية سيكون الطقس لطيفًا، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد سيكون الطقس معتدلًا.

وأوضح أن درجات الحرارة، اليوم الجمعة الموافق 21 أغسطس، بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.

كما نصح عدد من الأطباء المواطنين بشرب كميات كبيرة من السوائل الباردة، والاحتماء بمظلة عند الخروج، مع أكل الفاكهة التي تحتوي على نسب مياه للحفاظ على رطوبة الجسم.

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