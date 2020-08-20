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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الحلبي» يوضح أساليب الحروب غير النمطية وكيفية التصدي لها

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:55 م
هشام الحلبي
هشام الحلبي
الشيماء زيدان
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تحدث اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، عن الحروب غير النمطية ودورها في إسقاط الدول والأساليب التي تتبعها.

وقال «الحلبي»، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم، إن أول الأساليب المتخذة في الحروب غير النمطية، هو إنشاء جماعات إرهابية داخل الدولة المستهدفة من مواطني الدولة أو خارجها أو كلاهما، بهدف احتلال جزء من أرض الدولة المستهدفة ليستطيع بناء أفكاره عليها، مثل داعش في سوريا.

وأضاف: «مطلوب من المواطن للتصدي لهذه الحروب هو التأكد من المعلومات التي يتلقاها من أي جهة، وأن ينظر للأمور من حوله بعين أمنية عند رؤيته لأشخاص غريبة في منطقته أو حدوث أمور مثيرة للريبة حوله»، مطالبًا المواطنين بتبليغ الجيش والشرطة فور رؤية أي من هذه الأمور حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابع: «أنت كمواطن لا مسئولية عليك لأنك بتكمل معلومة عند الجيش والشرطة، وتساعدهم على التخلص من الإرهاب وحماية الدولة من المخاطر واستهداف الإرهابيين قبل تنفيذ عملياتهم».

وأوضح أن من ضمن أساليب الحروب غير النمطية استخدام العمليات النفسية على المدنيين من المواطنين، وهي تتمثل في ثلاث خطوات، أولاها الإقناع «إقناعك بضرورة التغيير، وأن ما تمتلكه في دولتك ليس أفضل شيء، وأن ما نوجهه لك هو أفضل شيء، وثانيتهما التغيير مثل الحشد من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية، ليدخل في التأثير وهو فتح السجون في 25 يناير وخراب البلد، وثالث أسلوب استخدام منظمات المجتمع المدني في جمع المعلومات».

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