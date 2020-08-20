الإمارات: وقف ضم أراض فلسطينية كان شرطًا لاتفاق السلام مع إسرائيل

أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الخميس، أن معاهدة السلام مع إسرائيل كانت خطوة شجاعة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وواحدة من أهم القرارات الاستراتيجية.وقال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية في كلمة له اليوم بشأن الاتفاق مع إسرائيل، إن فكرة وقف ضم إسرائيل للأراضي هي إفساح المجال للمفاوضات حول حل الدولتين.وشدد قرقاش على أن وقف ضم أراض فلسطينية كان شرط اتفاق السلام مع إسرائيل، موضحا: "نتوقع الوفاء بطلباتنا بشأن اتفاق السلام مع إسرائيل".وقال الوزير الإماراتي إن التغيير الفعلي يتطلب الجلوس على طاولة المفاوضات، وهناك مؤشرات جيدة على دعم الاتفاق مع إسرائيل.وأشار قرقاش إلى أن الإمارات لديها خلافات عميقة مع إيران وتريد حلها بالحوار، ومعاهدة السلام مع إسرائيل ليست ضد طهران.وأضاف: "على إيران الاعتراف بأن سياستها في الـ15 عاما الأخيرة أحدثت صدعا في علاقاتها مع دول الخليج".