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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد السعدنى يجسد هاملت على المسرح

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:41 م
أحمد السعدني
أحمد السعدني
دعاء عبد المقصود
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تعاقد الفنان أحمد السعدني على بطولة مسرحية "هاملت" والتى تعد أول تجربة له في عالم المسرح، ومن المقرر عرضها على المسرح القومي مع مطلع العام الجديد.

ويستعد أحمد السعدني لبدء بروفات المسرحية قريبًا عقب الاستقرار على جميع الفنانين المشاركين في العرض وإتمام تعاقداتهم، ويلعب أحمد السعدني خلال المسرحية دور هاملت.

والمسرحية من إخراج عصام السيد، وإشراف إيهاب فهمي، مدير المسرح القومي، وسوف يشارك في المسرحية عدد كبير من النجوم، إضافة إلى أن المسرحية ستضم مجموعة من الوجوه الشابة من طلاب قسم المسرح.

على جانب آخر يستعد أحمد السعدني للمشاركة في مسلسل نسل الأغراب، الذي يكتبه ويخرجه محمد سامي، ويقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأمير كرارة، ومقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

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