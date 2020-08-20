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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

خلافات شديدة وطعون مسبقة.. كواليس اجتماع مجلس «المحامين»

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:07 ص
المحامين
المحامين
محمد جعفر
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عقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعا مساء أمس الأربعاء، برئاسة رجائي عطية، لمناقشة الترتيبات الخاصة بانتخابات النقابات الفرعية وكذلك البت في طلبات النقابات الفرعية بشأن الدمج.

ووافق المجلس على كافة القرارات التي اتخذها النقيب وهيئة المكتب في الفترة السابقة وقبل انعقاد المجلس، كما تم الموافقة على الطلب المقدم من بعض الأعضاء بدمج النقابات الفرعية "أسيوط والإسكندرية والشرقية"، على أن يتم دعوة الجمعية العمومية للتصويت على الدمج.

كما تم التوافق على فتح باب الترشح للانتخابات الخاصة بمجالس النقابات الفرعية، تحت إشراف النقابة العامة وبإشراف قضائي، وسيتم إعلان مواعيد إجراء الانتخابات من مجلس النقابة.

وقرر المجلس، وقف الصرف والتعامل على أموال وحسابات النقابات الفرعية عدا المصروفات الضرورية من أعضاء مجالس الفرعيات وذلك لحين الانتهاء من انتخابات الفرعيات.

فيما ناقش المجلس الشكوى المقدمة من العضو سيد عبد الغنى، من تهجم العضو عيسى أبو عيسى عليه بمكتبه والتعدى عليه وذلك أمام يحيى التونى عضو المجلس وماهر رشوان نقيب سوهاج وافق المجلس على احالة العضو عيسى ابو عيسى للتحقيق بمعرفة لجنة مشكلة من أعضاء مجلس النقابة تحت إشراف السيد النقيب العام.

على الجانب الآخر، امتنع أكثر من عشرة أعضاء بمجلس نقابة المحامين عن حضور اجتماع مجلس النقابة اليوم، لمناقشة ترتيبات انتخابات النقابات الفرعية.

وامتنع كلا من: عيسى أبو عيسى وخالد أبو كراع وأحمد بسيوني وسعيد عبد الخالق ومحمد نجيب وعلي الصغير وإسماعيل طه وهشام بليح وماجد حنا، فيما اعتذر محمود الداخلي وعمر هريدي عن الحضور.

واعترض الأعضاء الممتنعين عن الحضور على عدم دعوتهم إلى الاجتماع وفق الطرق المتبعة لائحيا وقانونيا لدعوة مجلس النقابة، بجانب تأكدهم من صورية انعقاد المجلس وأن القرارات التي سوف يناقشها الاجتماع سبق البت فيها بشكل أحادي ومنفرد، ووقع عليها بعضا من أعضاء المجلس المحسوبين على مجموعة رجائي عطية.

كما قرر سعيد عبد الخالق، عضو مجلس النقابة الطعن على اجتماع المجلس والقرارات الصادرة عنه.

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