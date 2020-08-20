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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوباما: ترامب لم يأخذ منصبه على محمل الجدّ

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:28 ص
اوباما و ترامب
اوباما و ترامب
وكالات
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اعتبر الرئيس الأمريكي السابق الديموقراطي باراك أوباما، مساء الأربعاء، أنّ خلفه الجمهوري دونالد ترامب «لم يأخذ أبدًا» منصبه على محمل الجدّ، متّهمًا الملياردير الساعي للفوز بولاية ثانية بأنّه يفتقر إلى المهارات اللازمة لقيادة أقوى دولة في العالم.

وكتب الرئيس الرابع والأربعون في خطاب سيلقيه، ليل الأربعاء، أمام المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي، ونشر منظّمو المؤتمر مقتطفات منه «كنت أتمنّى حقًا، من أجل بلدنا، أن يُظهر دونالد ترامب بعض الاهتمام بأخذ وظيفته على محمل الجدّ لكنّه لم يفعل ذلك أبدًا».

وأضاف: «ترامب لم يبدِ أيّ اهتمام في القيام بما يلزم لأداء وظيفته ولا أيّ اهتمام بإيجاد أرضية مشتركة».

وتابع أوباما هجومه الناري على خلفه بالقول إنّ «دونالد ترامب لم يرتق إلى مستوى المنصب؛ لأنه لا يستطيع ذلك».

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