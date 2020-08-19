دير درنكة يواصل نهضته الروحية بمناسبة صوم العذراء مريم

يواصل دير السيدة العذراء مريم بدرنكة بأسيوط، نهضته الروحية، بمناسبة صوم السيدة العذراء مريم، تحت رعاية الأنبا يؤانس أسقف أسيوط.ويفتح دير درنكة أبوابه للزوار الأقباط يوميًا حتى الساعة 11 مساء، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من بينها ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وقياس درجة حرارة الزوار قبل دخول الدير.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بتذكار عيد تجلي السيد المسيح على جبل طابور، وأحد الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة، ونظمت الإيبارشيات القبطية اليوم، صلوات قداسات احتفالًا بهذه المناسبة.ويستعد الأقباط الأرثوذكس، صباح السبت المقبل للاحتفال بعيد صعود جسد السيدة العذراء مريم إلى السماء بعد صوم دام حوالي أسبوع، واقتصرت غالبية الاحتفالات به على صلوات القداسات وبث النهضة الروحية عبر البث المباشر دون حضور ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.