خبير أوبئة: هؤلاء الأطفال غير مسموح لهم الذهاب إلى المدارس

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، اشتراطات وإجراءات عودة الطلاب للمدارس، مشددًا على عدم خروج الأطفال الذين يعانون من أعراض تنفسية، أو أي مشاكل في الصدر إلى المدارس، في ظل استمرار وباء فيروس كورونا المستجد.وأضاف عنان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أولياء الأمور الذين يعانون من أعراض تنفسية أيضًا غير مسموح لهم بإرسال أبناءهم إلى المدارس لمنع نقل العدوى لهم.وقال إن المدارس الحكومية تحتوي على كثافة طُلابية عالية، لذلك يجب تخفيف الأعداد في الفصول بقدر المستطاع والالتزام بارتداء الكمامات لجميع التلاميذ، دون استثناء مع التوازي ما بين التدريس عن بُعد والتدريس من خلال المدارس.