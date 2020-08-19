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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الأحد.. «الوفد» يحتفل بذكرى سعد والنحاس وسراج الدين

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:21 م
بهاء الدين أبو شقة
بهاء الدين أبو شقة
إسلام نصير
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يحتفل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، يوم الأحد القادم 23 أغسطس، بذكرى الزعماء سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.

يقوم رئيس الوفد وقيادات الهيئة العليا ورؤساء لجان الوفد بالمحافظات وأعضاء اللجان المركزية والشباب والمرأة بزيارة أضرحة الزعماء الثلاثة وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، وتبدأ وقائع الاحتفال بزيارة ضريح سعد زغلول بوسط القاهرة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وتعقبها زيارة ضريح النحاس وسراج الدين في مقابر البساتين.

من المقرر التحرك من مقر الحزب في تمام الساعة الثانية عشرة لبدء الاحتفال السنوي الذي يوافق 23 أغسطس ذكرى رحيل سعد زغلول عام 1927 ورحيل مصطفى النحاس عام 1965، في حين يوافق رحيل فؤاد سراج الدين يوم 9 أغسطس عام 2000.

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