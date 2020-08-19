برلماني سابق: قانون تقسيم الدوائر لبى مطالب القوي السياسية

أشاد حشمت أبوحجر، البرلماني السابق، بقانون تقسيم الدوائر الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، مؤكدا أن القانون في مجمله لبى مطالب القوى السياسية وعمل على إحداث توازن بين القوائم والفردي وتطبيق ما نص عليه الدستور في تعديلاته الأخيرة، مشيرا إلى أن إصدار القانون بهذا الشكل تطلب جهدا كبيرا.وأضاف البرلماني السابق، في تصريحات له اليوم، أن إصدار القانون هو بمثابة إشارة البدء في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي من المفترض أن تكون خلال الأشهر القليلة القادمة، مؤكدا أن المنافسة في الانتخابات القادمة ستكون شرسة خاصة في ظل الآمال التي يحملها المواطن على المجالس النيابية.وأوضح "أبوحجر": "إن إصدار القانون بشكل مبكر أعطى فرصة للمرشحين للاستعداد للانتخابات ومعرفة الترسيم الجديد للدوائر التي سيخوضون عليها المنافسة"، وأنه يسعى لتمثيل دائرة البساتين ودار السلام في الانتخابات المقبلة حيث يعمل حاليا على تنظيم لقاءات مع أهالي شباب الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلهم لإعداد برنامج انتخابي يلبي مطالبهم.تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الإثنين الماضي، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا في مجموع مواده، وأرجأ الموافقة النهائية لحين وروده من مجلس الدولة للمراجعة.