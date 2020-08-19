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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحفي تركي يفضح كذبة مشروع أردوغان لتصنيع أول سيارة محلية الصنع

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:58 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
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زار فاتح ألتيلي الصحفي التركي مجموعة مشروع السيارة التركية «TOGG» الخاص بإنتاج سيارات تركية محلية الصنع، وكشف ألتيلي عن تفاصيل كذبة النظام التركي بشأن تصنيع أول سيارة محلية الصنع.

وأوضح ألتيلي أن النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، اتفق على شراء المحركات من شركة «بوش» الألمانية، فيما اكتفى بتصنيع البطاريات داخل تركيا، حسبما ذكره موقع «T24» التركي.

وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة مشروع السيارة التركية «TOGG» جورجان قارقاش، بأن المجموعة ستعمل على إنتاج 5 نماذج مختلفة من السيارة، مؤكدًا إنتاج بطاريات السيارات بالكامل في تركيا.

وأوضح قارقاش أنه من المقرر شراء محرك السيارة المحلية من شركة «بوش» الألمانية، وذلك لريادة الشركة في المجال، مضيفًا: "كان من الأفضل شراؤها بدلًا من إنتاجها".

يذكر أن تركيا كانت قد أثارت في ديسمبر الماضي، جدلًا واسعًا عن سيارتها الأولى المصنعة محليًا، واتهامات تناقلتها وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها تشبه إلى حد كبير سيارة مصممة من قبل شركة إيطالية.

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