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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سنغافورة تعلن خلو مهاجع المهاجرين من كورونا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:21 م
كورونا في سنغافورة
كورونا في سنغافورة
وكالات
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أعلنت سلطات سنغافورة خلو شبكة من مهاجع العمال المهاجرين، التى كانت تمثل بؤرة لتفشي فيروس كورونا بين العمال، من الفيروس.

وقالت وزارة القوى العاملة في بيان اليوم الأربعاء: "ابتداء من اليوم، تم الإعلان عن خلو جميع المهاجع من فيروس كورونا".

وأضافت الوزارة أنه تم السماح لـ86% من العمال المهاجرين الذين يعيشون في هذه المهاجع بالعودة للعمل، على الرغم من تحذيرها من احتمالية وقوع تفشيات صغيرة.

ويعيش نحو 300 ألف من العمال المهاجرين في مهاجع مزدحمة، مما يسهل انتقال العدوى بفيروس كورونا.

وقد سجلت سنغافورة 56 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة.

وأشارت إحصاءات وزارة الصحة إلى أن نحو 53 ألف شخص تعافوا من الفيروس.

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