مكافأة من «البريد» لسائق بعد فشل اللصوص في سرقة سيارة نقل الأموال

تفقد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، حالة السائق المصاب في الهجوم المسلح على سيارة نقل الأموال بقرية الرملة بنها بمحافظة القليوبية.جاء ذلك بعد تعرض سائق الهيئة لإصابة بطلق ناري في الكتف جراء تصديه لمجموعة من العناصر الإجرامية التي حاولت الاستيلاء على الأموال الموجودة في السيارة أثناء توصيل النقدية للمكاتب لصرف المعاشات والإعانات للمواطنين.بدوره، وجّه رئيس الهيئة بتقديم سبل الدعم الطبي اللازم للسائق؛ حتى اتمام الشفاء وذلك خلال السيارة التي رافقه فيها عبده علوان، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون المناطق والدكتور علي موسي المستشار الطبي وعبد الله حسين مدير عام الرعاية الصحية بالبريد المصري.من ناحيته، قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن ما قام به رمضان يوسف جودة عمل مشرف يدعو إلى الفخر ويَجعله مثالًا يحتذي به ويدل على انتمائه إلى العمل وسعيه للمحافظة على المال العام والممتلكات العامة، لافتًا إلى أنه تم تكليف الجهات المعنية بتقديم الدعم الكامل والرعاية الطبية اللازمة للمصاب؛ حتى يتماثل للشفاء، كما تم صرف مكافأة مالية كبيرة للسائق ومساعد الشرطة المصاب ووكيل السيرة المرافق لهم؛ تقديرًا لما قدموه من تضحية في سبيل المحافظة على المال العام.