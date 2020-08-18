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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهي: أخشى على لبنان من عمليات عنف إثر محاكمة قتلة الحريري

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:51 م
الديهي
الديهي
سناء إسماعيل
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أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن خشيته من تفجر الأزمة اللبنانية من جديد، عقب إسدال الستار على أنجح عملية اغتيال سياسي لرئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، حيث أماطت محكمة دولية خاصة اللثام عن تفاصيل تلك العملية بعد 15 سنة.

وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن المحكمة الدولية أكدت أن مصطفى بدر الدين، قيادي في حزب الله، وسليم عياش، عضو في حزب الله، اتفقا معًا على عملية اغتيال الحريري منذ 15 سنة.

وأضاف أن مصطفى بدر الدين، قتل في سوريا في عام 2016، بينما سليم عياش، مطلوب حاليًا للمحاكمة، بعدما أكدت المحكمة ضلوعه في العملية الاغتيالية بشكل مباشر.

وناشد حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، أن "يخرج الليلة ويقوم بإلقاء كلمة للشعب اللبناني، ليعلن تسليم سليم عياش ليلقى جزاءه وإلا سيتحول لبنان لبركة من الدم".

وقال: "أخشى على لبنان من مغبة عمليات عنف إثر محاكمة قتلة رفيق الحريري، بعدما ثبت ضلوع أعضاء حزب الله في عملية الاغتيال".

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