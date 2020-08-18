نوافذ زجاجية تحمي من أشعة الشمس وتنتج التيار الكهربائي

حقق باحثون أمريكيون وصينيون تقدمًا في طريقهم لتطوير نوافذ أو واجهات زجاجية قادرة على توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، على أن تسمح في نفس الوقت بالرؤية عبرها.وتمكن الباحثون من تطوير خلية شمسية تسمح بنفاذ الضوء وتضمن كفاءة تحويل الطاقة بنسبة تقارب 11% وشفافية بنسبة نحو 46%، بحسب ما ذكر موقع "scitechdaily".وتحدث العلماء تحت إشراف ستيفن فورست من جامعة ميشغان في مدينة آن أربور عن هذا التطوير في دورية "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم".يوضح فورست قائلًا: "تعتبر النوافذ الموجودة في كل مبنى موقعًا مثاليًا للخلايا الشمسية العضوية، وتكاد تكون درجة شفافية الخلايا الشمسية مقاربة لشفافية النظارات الشمسية، التي تصل أحيانًا إلى 50% فقط، وبذلك يمكن أن تحمي الخلايا الشمسية الشفافة في المستقبل من أشعة الشمس وفي نفس الوقت تنتج الكهرباء.يصف الباحث الرئيسي، يونجكسي لي، من جامعة ميشيجان التحدي قائلًا: "كان على المادة الجديدة التي طورناها وهيكل الجهاز الذي صنعناه تحقيق العديد من التوافقات لضمان امتصاص جيد لأشعة الشمس وجهدٍ عالٍ وتيار كهربائي عالٍ وفي الوقت نفسه مقاومة منخفضة وشفافية حيادية اللون".