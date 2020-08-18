تحرير 4712 مخالفة مرورية متنوعة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عدة حملات؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت جهودها -خلال 48 ساعة- عن ضبط 9386 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات «3488 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 453 مخالفة السير بدون تراخيص، 30 دراجة نارية مخالفة، 80 مخالفة موقف عشوائى، 71 مخالفة شروط الترخيص».تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.