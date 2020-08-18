مي عز الدين تنهي 60٪من مشاهدها في «خيط حرير»

أوشكت الفنانة مي عز الدين على الانتهاء من تصوير مسلسلها الدرامي الجديد "خيط حرير"، والمؤجل من شهر رمضان الماضي.وقال مصدر من داخل العمل لـ "الدستور" أن الفنانة أنهت 60٪من مشاهدها فى العمل ويتبقي لصناعه 3 أسابيع للانتهاء منه كاملا.ويكثف المخرج إبراهيم فخر ساعات تصوير العمل لتصل الي 12 ساعة يوميا، وذلك من أجل بدء أعمال المونتاج والمكساج للمسلسل استعدادا لعرضه، حيث من المتوقع عرضه خارج الموسم الرمضانى المقبل وتحديدا مع بداية موسم الشتاء.مسلسل"خيط حرير"، يشارك فى بطولته كل من الفنان محمود عبدالمغني، وسوسن بدر، ونيقولا معوض، مي سليم، وهنادي مهنا، ويوسف عثمان، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك.