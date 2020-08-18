بوتين وميركل يبحثان هاتفيًا الوضع في بيلاروس

قال مجلس الوزراء الألماني، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ناقشت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف، الوضع في بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية في هذه الجمهورية.ووفقا لبيان الحكومة الألمانية، أكدت المستشارة ميركل، على ضرورة نبذ السلطات البيلاروسية للعنف، والإفراج عن السجناء السياسيين.