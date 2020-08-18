الطفل المعتدى عليه بأسوان يفجر مفاجأة فى واقعة إلقاءه بـ«عجانة فرن»

فجر محمد مصطفى، الطفل المعتدي عليه في أسوان، مفاجأة في واقعة الاعتداء عليه، قائلًا: "الجاني رماني في الفرن قبل ذلك وشغلها عليا وسابني ومشي"، لافتًا إلى أنه أصيب بشلل كامل ويتلقى العلاج الآن بالمستشفى، وتابع: "أنا عاوز اتعالج وأمشي على رجليا تاني.. واللي غلط لازم يتحاسب".وأضاف "عبدالرازق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا:"رماني في العجانة وشغلها وسابني ومشي، ولما استنجدت بالآخرين جاء العاملون وأخرجوني".واستكمل الطفل المعتدي عليه: "أنا معملتش ليه أي حاجة.. ولو هزار أنا مش بهزر في الشغل أصلًا.. ده قاصد يموتني"، مشيرًا إلى أن الحادثة وقعت في تمام الساعة الثانية فجرًا، كونه يعمل ليلًا بالمخبز.من جانبه، قال خال محمد عبدالرازق، خال الطفل المعتدي عليه، إن ابن شقيقته متفوق في الدارسة ويعمل ليلًا من أجل مساعدة أسرته، كون والده متزوج من سيدة أخرى خلاف أمه، وتابع:"محمد في الإعدادي ومتفوق وحقق درجات عاليه لكن الجاني دمر مستقبله".