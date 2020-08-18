ليلى أحمد زاهر تطل بـ«الفستان الأبيض» على إنستجرام (صور)

شاركت الفنانة الشابة ليلى، ابنة الفنان أحمد زاهر، بإطلالة بالفستان الأبيض، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور "إنستجرام".وظهرت "ليلى" بإطلالة أنيقة وناعمة، حيث بدت بفستان أبيض أنيق، منفوش من الأكتاف، بتوقيع المصممة سماح مهران، وستايلست على الشرنوبي، ولم تتكلف فى وضع المكياج، ليبرز جمالها.وعلقت عليها عبر حسابها على إنستجرام: "جلسة تصوير جديدة وتجربة جديدة"، حتى انهالت عليها التعليقات الإيجابية، من جمهور التواصل الاجتماعى.يذكر أن ليلى شاركت مؤخرًا في مسلسل الفتوة، فى رمضان الماضى، بطولة الفنان ياسر جلال ونجلاء بدر ومي عمر وأحمد خالد صالح وهنادى مهنا وأحمد خليل ورياض الخولي، وأحمد صلاح حسني، وإخراج حسين المنباوي.