خبير استراتيجي: تكلفة تشغيل المترو 8 مليارات جنيه سنويًا

قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور عبدالمنعم السيد، إن مترو الأنفاق يشهد تطويرًا شاملًا خلال الفترة الأخيرة.وأضاف «السيد»، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم، أن الخط الثالث لمترو الأنفاق بمراحله يربط كل المناطق، وهو ما يسهل على المواطنين سهولة التنقل في أي مكان.وتابع: «لا يمكن مقارنة مترو الأنفاق بأي وسيلة مواصلات أخرى»، مشيرًا إلى أن تطوير الخطوط وفتح محطات جديدة من أولويات مرفق مترو الأنفاق.وأكد أن الصيانة الدورية تحتاج إلى تكلفة ضخمة للحفاظ على استدامة خدمات مترو الأنفاق، مفيدًا بأن زيادة موارد مترو الأنفاق ضرورة للحفاظ على الخدمة.واستطرد: «4 مليارات جنيه تكلفة إيرادات المترو، بينما تكلفة تشغيل مترو الأنفاق وصيانته سنويًا 8 مليارات جنيه تتحملها موازنة الدولة.. لم يكن هناك تقييم صحيح لأسعار تذاكر المترو، مما تسبب في تراجع الخدمة».