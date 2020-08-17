نانسي عجرم تشكر المصريين على دعم ومساندة الشعب اللبناني

علقت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، على الاحتجاجات التي تعم لبنان الآن، قائلة: "قوة الشعب اللبنانى فى وحدته، وهو قادر على بناء الدمار الناتج عن تفجير المرفأ"، لافتة إلى أن الشعب اللبنانى ورغم الكوارث التى يشهدها إلا أنه شعب يحب الحياة، وواعى ومدرك لحقوقه.ووجهت "عجرم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، الشكر إلى الدولة المصرية والشعب المصرى، على دعمه ومساندته الشعب اللبناني، متابعة: "الله يحمي لبنان ومصر وكل دول العالم".وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء ٤ أغسطس الجاري، انفجارا عنيفا فى مرفأ، ما أدى إلى وقوع مئات الضحايا بين قتلى ومصابين.ووقع الانفجار فى مرفأ بيروت وأرسل أعمدة من الأدخنة برتقالية اللون في سماء العاصمة اللبنانية، ولَم يعرف بالتحديد سبب ذلك الانفجار الذى أدى أيضًا إلى تهشيم نوافذ بنايات على بعد عدة أميال من المرفأ.