خبير: أساس تنمية البنية التحتية يكمن في تطوير هيئة النقل

تحدّث الخبير الاقتصادي محمد أنيس عن المشروعات القومية وأهمية تطوير مترو الأنفاق والخطوط الجديدة لتسهيل حركة المواطنين.أضاف أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحقيقة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين: "ألف باء تنمية اقتصادية هو "بنية تحتية علطول".. مشيرًا إلى أن الأساس في تنمية البنية التحتية يكمن في تطوير هيئة النقل من طرق وكباري ووسائل نقل عامة وخطوط سكك حديد وخطوط مترو الأنفاق."وواصل: "هناك تخطيط من الدولة لنقل الكثافات السكانية لمنطقة شرق القاهرة في المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها مثل "العاصمة الإدارية الجديدة"، وهذا الأمر يترتب عليه ضرورة وجود محطة نقل تبادلية قوية ومُميكنة ومحدثة بأفضل الأساليب، لتكون نقطة الربط الجديدة، لذلك تم إنشاء محطة عدلي منصور.أفاد الخبير الاقتصادي بأن إنشاء محطة عدلي منصور يترتب عليه وجود خدمات جديدة للنقل، كالأتوبيس السريع "بي آر تي" والمواصلات التي تنقل المواطنين إلى المحافظات والمدن المجاورة".