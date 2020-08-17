برلمانى: طالبنا باستدعاء وزير التعليم العالى بسبب لقاح كورونا

قال النائب البرلمانى محمد الكورانى، إن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أدلى بتصريح يقول إننا توصلنا إلى علاج لفيروس كورونا، المستجد "كوفيد19"، وأن نسبة الشفاء به تصل إلى 95%، ولذلك طالبنا باستدعاء وزير التعليم العالى للوقوف على مدى صحة هذا الحديث.وأضاف "الكورانى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة "الأولى" المصرية، أن العالم كافة يبحث عن علاج للفيروس القاتل، والشغف العالمى والمحلى يدفعنا إلى الاستيضاح للوقوف على تفاصيل هذا الأمر، متابعًا: "أنا أكيد هكون فخور لو أن بلدى توصلت لذلك".