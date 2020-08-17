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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«المصل واللقاح»: علاج كورونا فعال بنسبة 80% فقط

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:35 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
الشيماء زيدان
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قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس مركز المناعة والحساسية بـ"المصل واللقاح"، إن جميع دول العالم تتسابق من أجل صنع لقاح ضد فيروس كورونا وإنقاذ البشرية من هذا الوباء.

وأوضح "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن لقاح "أكسفورد" يعتبر من أفضل اللقاحات حتى الآن، مشيرًا إلى أن مصر في طريقها للتعاقد مع الصين من أجل إيصال اللقاح الصيني إلى مصر فور انتهاء المرحلة الثالثة من تجربته.

وتابع: "أيا كان موقع ومكان صنع اللقاح، وفي أي دولة كان، إلا أننا نريد لقاحًا ينقذ البشرية من هذا الوباء، معقبًا: "حتى نصل إلى اكتشاف اللقاح يجب على الجميع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والحرص على النظافة الشخصية".

وأكمل: "يجب على المواطنين وجميع سكان العالم أن يتعاملوا مع الإجراءات الاحترازية كجزء من الحياة اليومية، خاصة أن اللقاح يعالج بنسبة 80% فقط، محذرًا من التهاون بفيروس كورونا لأنه سريع الانتشار بشكل كبير وخطر على أصحاب المناعة الضعيفة وكبار السن والنساء الحوامل".

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