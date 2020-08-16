ضبط سيدة نسبت طفل صديقتها لزوجها خشية الطلاق في حلوان

ألقت مباحث المعصرة القبض على سيدة وصديقتها بعد استعانتها بطفل المتهمة الثانية (حديث الولادة) ونسبته بأوراق مزورة لزوجها المسافر للخارج خشية الطلاق، عقب تعرضها لفقد الجنين أثناء حملها.تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من مواطنة تدعى سيدة، تتهم زوجة نجلها وتدعي "نجوي.م"، مقيمة بحدائق حلوان، بتزوير أوراق طفل صديقتها ونسبه لنجلها المسافر بالخارج.بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة حيث قامت نجوى بالاستعانة بطفل صديقتها شيماء، المولد حديثًا ونسبته لزوجها بأوراق مزروة، وألقت مباحث القسم القبض على المتهمين.تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة سير عملية التحقيقات.