«محلية النواب»: حل هموم الشعب والدولة أولوياتنا (فيديو)

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار مد التصالح على المباني المخالفة جاء من خلال اجتماع مطول للجنة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، ودائمًا حل هموم الشعب والدولة والمواطن من أولوياتنا.وأضاف النائب ممدوح الحسيني، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن الاجتماع جاء نتيجة الشكاوى المتكررة والتظلمات التي رأيناها في عدد من المحافظات من موضوع جدية التصالح، معقبًا: "الناس مش مستوعبة يعني إيه جدية تصالح".