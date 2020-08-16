تل أبيب تشكر الإمارات على فتحها الاتصالات والمواقع الإسرائيلية

وجه يوعاز هاندل، وزير الاتصالات الإسرائيلي، الشكر إلى الإمارات على إعادتها خطوط الهواتف والمواقع الإسرائيلية المحظورة إلى العمل مرة أخرى.وأكد وزير الاتصالات الإسرائيلي، أن تلك الخطوة مهمة في بناء الثقة وتحقيق المصلحة بين تل أبيب وأبو ظبي، كما أنها ستفتح المجال أمام العديد من الفرص الاقتصادية، حسبما أذاعت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي.وتوصلت إسرائيل والإمارات إلى اتفاق سلام وتعاون مشترك بينهما، أطلق عليه "سلام إبراهيم"، بوساطة أمريكية.وأجرى جابي أشكنازي، وزير خارجية الإسرائيلي، اليوم الأحد، محادثة هاتفية مع عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية السلام بين الجانبين.