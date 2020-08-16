وزير العدل يهنئ عبد الله شوضة لتعيينه رئيسًا لمحكمة النقض

استقبل المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى كلًا من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد أبو الحسن وزير شئون المجالس النيابية، ورؤساء الهيئات القضائية، لتقديم التهنئة له على توليه مهام منصبه الجديد، متمنين له التوفيق وللقضاء المصرى الشامخ المضى فى تحقيق العدالة الناجزة فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.وقال المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات العامة والإعلام - في بيان اليوم الأحد - إن اللقاء حضره كلٌ من المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، بحضور المستشار الدكتور فتحى المصرى النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى.