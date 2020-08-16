لطلاب الثانوية العامة.. كل ما يجب معرفته عن تنسيق الجامعات 2020 قبل انطلاقه

كل ما يجب معرفته عّن تنسيق الجامعات 2020 قبل انطلاقه





-فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول والذين تم إعلان نتائجهم يوم الثلاثاء الموافق 482020 2020، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22-8-2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26-8-2020 وذلك وفقا للحد الأدنى المعلن.



- إنشاء واستحداث عدد من الكليات في مختلف التخصصات العلمية، وتم إصدار قرارات بدء الدراسة بها اعتبارا من العام الجامعي 2020 2021.



-اعتبارًا من تنسيق القبول في العام الجامعي 2020-2021 تم إدراج كليات جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب (75 رغبة) وهي:

- كلية الهندسة.

- كلية العلوم.



-إدراج كليات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب (75 رغبة) وهي:-

- كلية الهندسة.

- كلية إدارة الأعمال الدولية والانسانيات.



وسيتم توضيح بيانات هذه الكليات بدليل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لنشر التعليم العالي وتنوعه وربطه بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي واستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وتلبية رغباتهم في الالتحاق ببعض الكليات بالتعليم الجامعي.



الحدود الدنيا بالمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2020:





- الشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر، وعددهم 30855 طالب وطالبة.



-الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر، وعددهم 16665 طالب وطالبة.



-الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر، وعددهم 102165 طالب وطالبة، بإجمالي قبول 149685 طالب وطالبة بالمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2020.



-الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:



• قم بالدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك. • قم بالدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني www. Tansik.Egypt.gov.eg • قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.





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• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:-

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

• يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

• يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

• وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

• يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

• ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

• يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

• بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

• يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

• إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.



أيام قليلة ويبدأ طلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2020 ، وفِي هذا السياق ترصد الدستور جميع المعلومات التي يجب معرفتها قبل البدء في تقديم تنسيق الجامعات 2020.