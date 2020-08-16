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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:02 ص
طقس حار
طقس حار
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا، والرياح معتدلة، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة وتنتشر الشبورة المائية صباحا، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويسود ليلا طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتنشط رياح على غرب السواحل الشمالية الغربية وتتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج ما بين مترين إلى متر ونصف المتر الرياح السطحية شمالية غربية.

وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج ما بين مترين إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 25
الإسكندرية 32 26
وادى النطرون 36 25
طنطا 36 24
شبين الكوم 36 25
دمهور 35 25
بلطيم 32 25
مطروح 29 22
السلوم 30 23
سيوة 38 21
بورسعيد 33 26
دمياط 32 25
الزقازيق 36 26
المنصورة 35 25
الإسماعيلية 39 21
السويس 38 24
العريش 34 23
رفح 33 23
رأس سدر 37 26
نخل 37 20
نويبع 38 29
طابا 36 27
كاترين 33 18
الطور 34 28
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 39 28
مرسى علم 37 28
الفيوم 37 25
بنى سويف 37 25
المنيا 39 24
أسيوط 38 25
سوهاج 39 27
قنا 41 27
الأقصر 42 28
أسوان 42 30
إدفو 42 28
أبوسمبل 41 28
الوادى الجديد 42 27
شلاتين 37 28
أبو رماد 36 29
حلايب 34 30
رأس حدربة 34 30

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