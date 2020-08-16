الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا، والرياح معتدلة، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة وتنتشر الشبورة المائية صباحا، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.ويسود ليلا طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.وتنشط رياح على غرب السواحل الشمالية الغربية وتتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج ما بين مترين إلى متر ونصف المتر الرياح السطحية شمالية غربية.وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج ما بين مترين إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.القاهرة 37 25الإسكندرية 32 26وادى النطرون 36 25طنطا 36 24شبين الكوم 36 25دمهور 35 25بلطيم 32 25مطروح 29 22السلوم 30 23سيوة 38 21بورسعيد 33 26دمياط 32 25الزقازيق 36 26المنصورة 35 25الإسماعيلية 39 21السويس 38 24العريش 34 23رفح 33 23رأس سدر 37 26نخل 37 20نويبع 38 29طابا 36 27كاترين 33 18الطور 34 28شرم الشيخ 39 30الغردقة 39 28مرسى علم 37 28الفيوم 37 25بنى سويف 37 25المنيا 39 24أسيوط 38 25سوهاج 39 27قنا 41 27الأقصر 42 28أسوان 42 30إدفو 42 28أبوسمبل 41 28الوادى الجديد 42 27شلاتين 37 28أبو رماد 36 29حلايب 34 30رأس حدربة 34 30