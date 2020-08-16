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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد محاولة إنقاذه.. وفاة ثالث ضحايا عقار المنوفية المنكوب

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:00 ص
عقار المنوفية
عقار المنوفية
ولاء القاضى
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توفى، منذ قليل، الطفل زياد البمبى، 12 سنة، أصغر ضحايا حادث انهيار عقار شنوان بمركز شبين الكوم التابع لمحافظة المنوفية، إثر توقف فى عضلة القلب بعد استخراجه من تحت الأنقاض، حيث كان يعمل بورشة في الطابق الأرضى للمنزل المنهار.

وفي وقت سابق، قام مرفق إسعاف المنوفية بنقل جثتي كل من "ز. ف. ا"، و"ن. إ. ز"، من تحت أنقاض عقار شنوان المنكوب إلى ثلاجة مستشفى جامعة المنوفية.

كما تم نقل كل من نبيل فاضل عجوة، 70 سنة، صاحب العقار، مصاب بحرق من الدرجة الثالثة بجميع أجزاء الجسم 90%، وعمرو فاضل عجوة، 39 سنة، حرق لهبي بنسبة 80% بالجسم كله، ونجوان فهمي، 35 سنة، حرق بنسبة 15%، إلى مستشفى جامعة المنوفية لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

وكان اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا يفيد بانهيار منزل بقرية شنوان ووجود مصابين، وعلى الفور أمر قوات الحماية المدنية باتخاذ اللازم وإخراج كافة الأهالى.

وأكدت التحريات الأولية أن الانهيار حدث نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز فى مستودع أنابيب أسفل المنزل، نتيجة قيام ابن صاحب المستودع بتعبئة أسطوانات غاز صغيرة من أنابيب البوتاجاز، مما أدى إلى انفجار أنابيب كبيرة، وأنه لا يوجد وفيات حتى الآن وجارٍ حصر الإصابات.

فيما أكد الدكتور أحمد سمير، مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، استخراج 3 مصابين من أسفل العقار المنهار في قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، موضحًا أن الحالة الصحية للمصابين جيدة وأنه توجد إصابات خطيرة.

وأضاف مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن الإصابات عبارة عن حروق وكدمات متفرقة بالجسم، مؤكدًا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم لتلقي العلاج اللازم.

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