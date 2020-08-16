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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استخراج جثتين و4 مصابين من أسفل عقار المنوفية المنكوب (فيديو)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:13 ص
عقار المنوفية
عقار المنوفية
ولاء القاضى
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تمكنت الحماية المدنية من استخراج جثتين و4 مصابين بحروق متفرقة، حتى الآن، من تحت أنقاض عقار المنوفية المنهار، حيث تم نقل المصابين لمستشفى شبين الكوم التعليمى.

بدوره، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن انهيار منزل قرية شنوان في شبين الكوم يأتي نتيجة قيام أحد الأهالي بتفريغ أسطوانة غاز كبيرة في أخرى صغيرة، مما أدي إلى حدوث انفجار وانهيار المنزل.

وأعرب محافظ المنوفية عن أسفه للحادث الأليم، وأضاف أن محمد موسى، نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام، انتقلوا إلى مكان الواقعة، وسيقوم بالانتقال إلى مكان المنزل المنهار.

وكان اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا يفيد بانهيار منزل بقرية شنوان ووجود مصابين، وعلى الفور أمر قوات الحماية المدنية باتخاذ اللازم وإخراج كافة الأهالى.

وأكدت التحريات الأولية أن الانهيار حدث نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز فى مستودع أنابيب أسفل المنزل، نتيجة قيام ابن صاحب المستودع بتعبئة أسطوانات غاز صغيرة من أنابيب البوتاجاز، مما أدى إلى انفجار أنابيب كبيرة، وأنه لا يوجد وفيات حتى الآن وجارٍ حصر الإصابات.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور أحمد سمير، مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، استخراج 3 مصابين  من أسفل العقار المنهار في قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، موضحًا أن الحالة الصحية للمصابين جيدة وأنه توجد إصابات خطيرة.


وأضاف مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن الإصابات عبارة عن حروق وكدمات متفرقة بالجسم، مؤكدًا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم لتلقي العلاج اللازم.


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