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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

إكرامى: ظهور رمضان صبحى بإعلان الأهلى ليس أزمة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:29 ص
إكرامي الشحات
إكرامي الشحات
سناء إسماعيل
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ردّ كابتن إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، على ما أثير حول تقاضي اللاعب رمضان صبحي، مبلغ 4 ملايين جنيه عن إعلان قدمه مؤخرًا لصالح النادي الأهلي.

وتساءل "إكرامي"، خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc: "هل تواصل أحد من النادي الأهلي معي حول هذا الأمر، والإعلان أمر عادي وأنا مشارك فيه أيضًا"، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أزمة بظهور رمضان صبحي بالإعلان بقميص النادي الأهلي رغم رحيله لأنه شارك في الإعلان رغم أنه معار من الخارج.

وأضاف: "ليس لدي معلومة حول أجر رمضان صبحي، فالمعلومة لدى الأشخاص المعنيين بها"، مؤكدًا أن قرار انتقال رمضان صبحي من النادي الأهلي، ليس له دخل فيه وليس صاحب القرار، وهو أمر شخصي بحت، والناس لن تصدق أنه ليس له علاقة بهذا الأمر، مشيرًا إلى أنه نفسه لو عرض عليه مقابل أعلى في أي نادي سينتقل إليه لأن الأمر شخصي.

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